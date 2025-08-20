عمار النعيمي يعزّي في وفاة شمسة الشعفار

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعفار.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة أم سقيم في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء كل من سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.
والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.