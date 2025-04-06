عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة علياء جمعة عبدالله

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور لها علياء جمعة عبدالله أرملة عيسى محمد زمزم.

وأعرب سموهما لدى زيارتهما مجلس العزاء في ضاحية الرحمانية عن صادق مواساتهما لذوي الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.