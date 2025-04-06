ختام «نور من أهل القرآن» بتكريم 75 مشاركاً

اختتم فريق عطاء حمدان التطوعي، مبادرة «نور من أهل القرآن» في موسمها الثالث، وذلك بحضور ورعاية الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري وعدد من الشخصيات المجتمعية وأولياء الأمور والمشاركين في المسابقة.

وتم خلال الحفل تكريم 75 فائزاً ومشاركاً في مسابقة القرآن الكريم، التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، حيث خاض المتسابقون مراحل تقييم دقيقة وفق معايير الحفظ والتجويد والأداء الصوتي.

وتهدف المسابقة إلى غرس حب القرآن الكريم وتعظيمه، وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله والعمل بتعاليمه، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والتآخي المستمدة من الدين الإسلامي. وأشاد أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، بأهمية هذه المبادرات المستدامة التي تهدف إلى العناية بكتاب الله - عز وجل - تلاوةً وحفظاً وتجويداً، وتعزيز الالتزام بالسُّنَّة النبوية قولاً وسلوكاً، مؤكداً أن غرس هذه القيم في نفوس الأجيال يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على المبادئ الإسلامية الصحيحة.

وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الحضور، إضافة إلى كلمات تحفيزية ألقيت لتشجيع المشاركين على مواصلة مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم. وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين والمكرمين تقديراً لجهودهم في هذه المسابقة.