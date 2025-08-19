ولي عهد أم القيوين يعزّي في وفاة شمسة الشعفار

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعفار.

محمد الحسيني وخميس الرميثي وأحمد بن الشيخ وعبدالله الفهيم وعلي الشعفار خلال العزاء

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عمر العلماء ومحمد الحبتور وسيف الشعفار خلال العزاء

رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما قدّم واجب العزاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين والأعيان.

عبدالله البسطي خلال تقديم واجب العزاء إلى علي الشعفار وسيف الشعفار

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

عبدالرحمن آل صالح ومحمد عبيدالله ومحمد الطاير وعلي الشعفار

محمد المري وعبيد بن سرور وطلال الشنقيطي وعلي الشعفار خلال العزاء

أحمد بن ثاني وسعيد الهاجري وعلي الشعفار خلال العزاء

عارف الشيخ وطارق الماجد وعلي الشعفار خلال مجلس العزاء