حمدان بن زايد: الإمارات أرست دعائم راسخة لاستدامة العمل الإنساني

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم راسخة لاستدامة العمل الإنساني، وجعلته في صدارة أولوياتها، وأفردت له حيزاً كبيراً من اهتمام قيادتها الرشيدة.

وأشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز ريادتها في المجال الإنساني إقليمياً ودولياً، مضيفة في كل يوم بعداً جديداً ومكتسبات إضافية لرؤيتها في تحسين جودة الحياة في المجتمعات الأقل حظاً، حتى تصدّرت قائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وأصبحت نموذجاً يُحتذى بفضل مبادراتها النبيلة وإيمانها العميق بالقيم الإنسانية والتضامن العالمي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 أغسطس من كل عام، أن دولة الإمارات تسهم بفعالية في تعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية من خلال برامج نوعية توفر حلولاً مستدامة لتنمية المجتمعات.

موضحاً أن المساعدات الإنسانية الخارجية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة، والتزاماً أخلاقياً تجاه الشعوب التي تعاني من صعوبات الحياة. كما أكد سموه أن هذه المساعدات لا تحكمها أي اعتبارات غير إنسانية، سواء كانت عرقية أم دينية أم طائفية.

وأضاف أنه في هذه المناسبة، لا بد أن نستحضر الإرث العظيم الذي تركه لنا نصير الإنسانية، المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدّم للعالم نموذجاً فريداً في العمل الإنساني.

وتجربة ملهمة في صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم والتسامح والإخاء بين البشر، حتى ارتبط اسم الإمارات بفعل الخير في مختلف مجالاته.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل فرصة متجددة لتأكيد التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في المجال الإنساني، مؤكداً أن التحديات الإنسانية المتصاعدة على مستوى العالم تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف الدول والشعوب.