وزير العدل: نعتز بإرثنا في مدّ يد العون إلى الشعوب المحتاجة

قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «إن العدالة تعزز أثر العمل الإنساني، وتمنحه الاستدامة والشرعية، وتضمن أن يصل الخير إلى من يستحقه».

وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «نحيي كل من كرس جهوده لخدمة الإنسان، وتخفيف المعاناة، وبناء عالم أكثر رحمة وتضامناً.

إن هذا اليوم يحمل في وجداننا صدى مسيرة إماراتية مشرفة، أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من البذل والإحسان لغة راسخة في ضمير الوطن، كما نستحضر جهود رواد العمل الإنساني حول العالم، ونؤكد اعتزازنا بإرث الإمارات في مد يد العون إلى الشعوب المحتاجة».

كما قال معاليه: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في العمل الإنساني، وتصدر مؤشرات العطاء العالمي، لتثبت أن العمل الإنساني منظومة قيم متأصلة في هوية المجتمع الإماراتي».

وأكد معاليه أن العدل أحد أعمدة العمل الإنساني؛ إذ لا يمكن أن تتحقق الكرامة الإنسانية دون إنصاف، ولا يبنى السلام دون احترام الحقوق؛ فالعدالة تعزز أثر العمل الإنساني، وتمنحه الاستدامة والشرعية، وتضمن أن يصل الخير إلى من يستحقه.

وختم معاليه تصريحه بالقول: «في هذا اليوم، نجدد التزامنا بقيم الإنسانية، والوفاء لهذه الرسالة السامية، وأن تبقى العدالة سند الإنسان، من أجل عالم أكثر عدلاً ورحمة».