13 جائزة لبلدية منطقة الظفرة

حصدت بلدية منطقة الظفرة، 13 جائزة مرموقة ضمن جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لجهودها في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الاستدامة، والابتكار في العمليات التشغيلية.

وذلك في إنجاز جديد يعكس التزامها بالتميز والريادة في تقديم الخدمات. ويؤكد هذا الفوز رؤية القيادة الرشيدة في جعل منطقة الظفرة نموذجاً يحتذى به في التنمية والازدهار، من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في مختلف القطاعات.

وعكست هذه الجوائز التزام البلدية الراسخ بالتميز والابتكار في جميع جوانب عملها، حيث اعتمدت على مفاهيم واستراتيجيات وتقنيات مبتكرة في إدارة الموارد البشرية، عززت بيئة العمل وساهمت في رفع مستوى إسعاد الموظفين وتحقيق الإنتاجية العالية، وهو ما تُوج بحصولها على سبع جوائز في هذا المجال.

وفاز مشروع اللوحات الذكية التفاعلية بجائزة الابتكار في إدارة التقنية والتخطيط والتنفيذ، حيث يهدف إلى متابعة وتحليل بيانات المتعاملين والحالات الواردة من شكاوى واستفسارات وطلبات واحتياجات، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات، وتعد هذه التقنية خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي وتعزيز تجربة المتعاملين.