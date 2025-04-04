إطلاق منصة لتقديم محتوى اقتصادي

أطلق مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بالتعاون مع «ميديا دوت كوم» للخدمات الإعلامية، منصة «بزنس تايم» (BusinessTime)، أول نافذة اقتصادية متخصصة، تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جرى إطلاق المنصة، على هامش جلسة حوارية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من باحثي ومسؤولي «تريندز» و«ميديا دوت كوم».

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز عن سعادته بانطلاق المنصة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتوفير بوابة متخصصة، تعكس التحولات في الأسواق.

وأثنت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحافيين الإماراتية، على إطلاق المنصة لأنها تشكل إضافة جديدة إلى الفضاء الإلكتروني، بتقديم محتوى يواكب التنمية المتسارعة محلياً وعالمياً.