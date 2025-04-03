حاكم أم القيوين يتقبل تعازي الشيوخ والمسؤولين في وفاة والدته حصة الشامسي

تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، التعازي من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعرب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في الديوان الأميري بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، التعازي والمواساة من الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي.

كما تقبّل سموهما العزاء من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيوخ.

كما تقبّل سموهما، التعازي والمواساة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذين دعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتقبل سموهما العزاء من مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وأو بوكيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والوزير مفوض سلطان الباكري نائب سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الدولة. وتقبّل سموهما العزاء من كبار الشخصيات والمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري البنوك العاملة بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرِّقابة المالية.

والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.