«العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي والأدلة الجنائية

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف بناء شراكة هادفة، ومثمرة، بما يضمن التعاون بين الطرفين في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في تطوير المجالات العلمية والبحثية، وبناء كوادر مواطنة مؤهلة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وقع المذكرة من جانب الوزارة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، ومن جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة.

وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي اتفق الطرفان على إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال زيادة فرص التدريب العملي، وتبادل الخبرات.