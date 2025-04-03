«إيدج» تعزز شراكتها مع مركز إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون

وقّعت إيدج، المجموعة العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية جديدة مع مركز إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون «سينسيبام»، الذي يتبع وزارة الدفاع البرازيلية ويختص بإدارة وحماية منطقتي الأمازون القانوني والأمازون الأزرق. وتؤكد الاتفاقية التزام إيدج و«سينسيبام» بمواصلة العمل المشترك.

وكانت كل من «سيات» و«سينسيبام» وقعتا خلال معرض «موسترا بيد» في برازيليا العام الماضي، خطاب نوايا للحصول على نظام اتصالات فائق الأمان. وسيجري اعتماد النظام بالشراكة مع سيات، الشركة البرازيلية المتخصصة بالأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك مجموعة غيدج حصة 50 % فيها.

ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هاتف كاتم «إكس 3 إم» الذكي فائق الأمان من إيدج مع رابط اتصالات الأقمار الاصطناعية وبرمجيات القيادة والتحكّم من سيات، إلى جانب أجهزة الراديو المشفرة من طراز «9001R» ورابط «ساتكوم - SATCOM» من «سيات» وبرنامج القيادة والتحكم، وأجهزة الراديو من شركة الصناعات العسكرية البرازيلية «IMBEL».

وبصفته حلاً مصمماً خصيصاً، يوفر النظام مزايا هائلة لعملاء مجموعة إيدج في البرازيل وأمريكا اللاتينية، حيث يقدّم اتصالات عالية الموثوقية والأمان في بيئات العمليات النائية والأكثر صعوبة.