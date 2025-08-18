Al Bayan
الإمارات

وزراء ومسؤولون يعزّون في وفاة شمسة الشعفار

البيان

دبي
نهيان بن مبارك خلال العزاء بحضور سعيد الرقباني وسعيد بن غباش وعبدالله حارب ومحمد الملا وعلي الشعفار
تصوير: دينيس مالاري
محمد القرقاوي وخليفة الفلاسي وعبدالغفار حسين وعلي الشعفار خلال العزاء
عمر العلماء وسعيد بن غباش وراشد الشامسي وجانب من المعزين
أنور قرقاش وأحمد الطاير وعلي الشعفار خلال العزاء
سعيد الطاير وأحمد الطاير وعلي الشعفار وسيف الشعفار خلال مجلس العزاء
محمد النابودة خلال تقديم العزاء إلى علي الشعفار وأنجاله
جمال بن حويرب وعلي الشعفار خلال مجلس العزاء
أحمد الطاير ومحمد بن نخيرة الظاهري وخالد الماجد وعلي الشعفار
أحمد الحداد وجانب من المعزين
عبدالله حارب ومحمد الحبتور وعلي الشعفار
خلال مجلس العزاء
قدم، أمس، كلٌّ من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعـفار.

كما قدّم واجب العزاء عدد من المسؤولين والأعيان، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة أم سقيم 1 بدبي.

وأعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.