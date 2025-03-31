طقس الإمارات غداً .. صحو بوجه عام رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج خفيف في الخليج العربي وبحر عمان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :-

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 22 65 20

دبي 36 25 70 20

الشارقة 36 17 70 20

عجمان 33 21 70 15

أم القيوين 34 17 70 20

رأس الخيمة 37 14 60 15

الفجيرة 32 22 60 15

العـين 37 19 40 15

ليوا 38 17 80 20

الرويس 37 16 80 30

السلع 36 15 80 30

دلـمـا 34 18 85 35

طنب الكبرى 31 20 85 35

طنب الصغرى 31 20 85 35

أبو موسى 31 20 85 35