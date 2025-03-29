طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في نشرته اليومية حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها( / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46، والمد الثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 19:53، والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

أما بحر عمان فيكون الموج كذلك خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39، والمد الثاني عند الساعة 22:15، والجزر الأول عند الساعة 16:19، والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 21 85 30

دبي 33 22 75 30

الشارقة 33 17 75 25

عجمان 31 22 75 25

أم القيوين 32 16 75 25

رأس الخيمة 34 15 70 20

الفجيرة 30 21 65 20

العـين 34 18 65 20

ليوا 34 19 85 20

الرويس 31 14 90 35

السلع 31 14 90 35

دلـمـا 27 18 85 40

طنب الكبرى 28 20 85 40

طنب الصغرى 28 20 85 40

أبو موسى 28 20 85 30