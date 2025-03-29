حاكم عجمان: القرآن ركيزة لهوية الإمارات ومصدر إلهام لقيمها

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تم مساء أمس إطلاق مشروع «مقرأة حميد للقراءات العشر»، خلال إفطار رمضاني أُقيم في قصر الزاهر، وسط أجواء إيمانية مفعمة بروح القرآن.

وتأتي هذه المبادرة القرآنية الريادية لإحياء سنة القراءات العشر المتواترة، ونشر علوم القرآن الكريم بمنهجية علمية رصينة، تعزز القيم الإسلامية، وتفتح نوافذ نور للجيل القادم على كنوز التلاوة، وأسرار الأداء، وعمق السند.

وعبّر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن اعتزازه بإطلاق مقرأة حميد في هذا الشهر الفضيل، لتكون منارة للعلم والقرآن، ومشروعاً يخلّد سنة نبوية عظيمة، ويسهم في ترسيخ علوم القراءات بين الأجيال.

وأضاف سموه أن خدمة كتاب الله شرف عظيم ومسؤولية وطنية ودينية، نابعة من إيمان راسخ بأن القرآن هو النور الهادي والرحمة المهداة، ومن خلال هذه المبادرة المباركة، نرجو أن نُخرّج أجيالاً متمكّنة من كتاب الله، تحمل الأمانة وتنشر رسالة الإسلام بسماحته واعتداله.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن المشروع يعكس نهج دولة الإمارات، التي جعلت من القرآن الكريم ركيزة لهويتها، ومصدر إلهام لقيمها، حيث واصلت دعم العلماء، وتكريم الحفظة، ورعاية كل ما يُعلي من شأن كلام الله في حياة الناس.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إطلاق هذه المبادرة التي تُعنى بتعليم علوم القرآن ونشر قراءات القرآن الكريم بين الأجيال، مؤكداً سموه تقديم كل الدعم للبرنامج الذي يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ تعاليم الدين الحنيف.

من ناحيته أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بهذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد أنها تعد إضافة لجهوده وإنجازاته المقدرة في خدمة كتاب الله، كما أنها تجسد حرص قيادتنا الرشيدة منذ قيام دولة الإمارات واهتمامها بتعليم كتاب الله لأفراد المجتمع والناشئة ونشر علومه برؤى مبتكرة تعزز استدامته من خلال إنشاء المؤسسات القرآنية المتطورة في عمرانها ومنهجها إضافة إلى العديد من المبادرات المحلية والدولية التي تخدم القرآن الكريم وحفظته، داعياً الله أن يحفظ قيادتنا وشعبنا بالقرآن وأن يجعل دولتنا منبع خير تشع منها أنوار الرحمة والسكينة.

وأعرب المشاركون في برنامج «مقرأة حميد للقراءات العشر» عن خالص شكرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، على دعمها الدائم لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، المنظم للبرنامج، راجين المولى عز وجل، أن يديم على سموهما موفور الصحة ودوام العافية.

حضر إطلاق «مقرأة حميد»، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي.