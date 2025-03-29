بلدية رأس الخيمة تعلن أوقات العمل خلال أيام عيد الفطر

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن أوقات العمل في إدارة الصحة والسلامة العامة خلال أيام عيد الفطر، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المجتمع وضماناً لاستمرارية العمل.

وأوضحت أن فترات التفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالصحة والسلامة تكون أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 9 صباحاً إلى 10 مساء وفترات العمل في المقاصب وأسواق السمك والمنافذ خلال أيام العيد كالتالي:

المقصب المركزي بالفلية من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ومقصب رأس الخيمة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ومقصب الغيل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ومقصب شوكة حسب حاجة العمل.

أما سوق أسـماك رأس الخيمة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً وسوق أسماك المعيريض من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 7 مساء وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً سوق المواشي من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساء.

وفي منفذ رأس الدارة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء ومطار رأس الخيمة الدولي خلال 24 ساعة حسب حاجة العمل وقسم المختبرات «أول وثاني وثالث» أيام العيد من الساعة 9 صباحاً إلى 2:30 ظهراً.

وتحرص دائرة بلدية رأس الخيمة على ضمان مواصلة العمل ومضاعفة الجهود خلال أيام عيد الفطر والتكثيف من الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع الغذاء حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.