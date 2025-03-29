بلدية مدينة العين تكثف جهودها لاستقبال عيد الفطر السعيد

أعلنت بلدية مدينة العين عن رفع جاهزية قطاعاتها الخدمية والترفيهية التابعة لها، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وتأتي هذه الاستعدادات وفق خطة البلدية لاستمرار خدماتها للمتعاملين تحقيقاً لاستراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات بأفضل الممارسات التي تلبي رضا المتعاملين ومجتمع منطقة العين خلال فترة العيد.

وأكد هزام عبدالله الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية العين، أن البلدية تسعى لتعزيز خدماتها المقدمة للمتسوقين وزائري سوق العين المركزي للسمك والخضار قبل وخلال عيد الفطر المبارك، وتكثيف العمل الرقابي على المنشآت غير الغذائية خاصة في مراكز التجميل، ومصابغ الملابس، وورش الإصلاح، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية.

وأضاف أن البلدية نفذت حملة خاصة لضمان تشغيل وجاهزية جميع دورات المياه العامة الموزعة في مختلف المناطق ودورات المياه الأوتوماتيكية المتوفرة في قطاع وسط منطقة العين.

وأوضح أن البلدية ممثلة بإدارة الصحة العامة تعمل على تفعيل العمل على فترتين صباحية ومسائية لتسهيل الرد على الاستفسارات والشكاوى وخدمة الجمهور وتشكيل فرق عمل تفتيشية على مستوى منطقة العين لعمل زيارات دورية على المنشآت غير الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات التخصصية في مصابغ الملابس والتأكد من استخدام المنظفات المعتمدة في غسيل الملابس وتغليفها، بالإضافة إلى جاهزية مراكز التجميل الرجالية والنسائية لاستقبال العملاء لضمان تطبيق الاشتراطات العامة والتخصصية، علاوة على الرقابة على جاهزية الألعاب لاستقبال الأطفال أيام العيد، وتنفيذ زيارات دورية على ورش الإصلاح للتأكد من ارتداء الزي الموحد وتطبيق الاشتراطات التخصصية للورش لضمان سلامة العاملين والعملاء.