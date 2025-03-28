«حكماء المسلمين» و«بيت العائلة الإبراهيمية» ينعيان رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والحكماء أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمد عبدالسلام، بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ورئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة والمفتين، الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة من الإخلاص والعطاء والتفاني في خدمة دينه ووطنه ونشر رسالة الأزهر الشريف وفكره الوسطي المستنير.

وأكد المجلس أن الفقيد الراحل كان رائداً من رواد الحوار والتسامح والتعايش المشترك، الذين حملوا رسالة الإسلام السمحة للعالم، فترك أثراً كبيراً على طريق بناء جسور التفاهم والأخوة الإنسانية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وطلابه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

كما تقدم بيت العائلة الإبراهيمية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلى أسرة الأزهر في وفاة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي.