سلطان الجابر يشارك كوادر «أدنوك» إفطار رمضان في «حبشان»

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص «أدنوك» على الاستثمار في تنمية وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة بفعالية في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه «مجمع حبشان الصناعي»، حيث شارك فريق مصنع «حبشان 5» لمعالجة الغاز الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لكوادر مجمع «حبشان»، وتقديرها لمساهماتهم الفعالة في ضمان أمن الطاقة، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام، حيث التقى خلال الزيارة مع مجموعة من الكفاءات الإماراتية في مجمع «حبشان» من ضمنهم آمنة الشحي، أول مفتشة منشآت في «أدنوك»، والتي استعرضت دور ومساهمة حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل «روبوتات جيكو» و«طائرات الدرون» في تغيير أسلوب أدائها لمهامها الوظيفية.