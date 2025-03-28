«زايد الإنسانية» تنفذ مبادرة إفطار صائم في مصر وماليزيا

تواصل «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية»، بالتعاون مع سفارات الدولة، تنفيذ مبادراتها لإفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة والأسر محدودة الدخل، لتخفيف الأعباء وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك.

ونفذت مؤسسة زايد الإنسانية مبادرة إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية في عدد من المحافظات المصرية منها القاهرة والبحيرة. كما نفذت مبادرة إفطار صائم في ماليزيا، خلال شهر رمضان المبارك.

وذلك تحت إشراف سفارة دولة الإمارات في ماليزيا. ودشن الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة في ماليزيا المبادرة أخيراً من جامع كمبونغ بارو في العاصمة كوالالمبور، بحضور جوهري عبدالغني وزير الزراعة وشؤون المستهلكين، ومحمد فائز الله ريد رئيس مجلس شؤون الشباب بالولايات الفيدرالية، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين وممثلي الهيئات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

وخلال التدشين تم توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم على الآلاف من الأسر المتعففة من الفئات المستحقة والأيتام، وغيرهم من الفئات المستحقة.

وأكدت مؤسسة زايد الإنسانية أن إرث العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتواصل في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.