منصور بن زايد يستقبل عدداً من موظفي الحكومة على مأدبة إفطار

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك خلال مأدبة إفطار رمضانية أقيمت في «برزة» قصر سموه في أبوظبي.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي عكست روح الشهر الفضيل وقيمه السامية في تعزيز التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع، داعين المولى -عز وجل- أن يعيده على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والسعادة، وأن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات، قيادةً وشعباً. حضر اللقاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات.

من جهة أخرى، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. ونص القرار على عضوية كل من سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، وفهد محمد العامري، المدير التنفيذي للشؤون التنموية والإنسانية بمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية هي إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني المنشأة بمرسوم رقم (126) لسنة 2024، والهادفة إلى تخليد إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.