1.4 مليون وجبة إفطار وزعتها «بيت الخير»



حقق مشروع «إفطار صائم» لجمعية بيت الخير إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الأيام الـ 10 الأولى من شهر رمضان المبارك، وتمت تلبية الحاجة إلى زيادة الوجبات الرمضانية بفضل تعاون المحسنين والشركاء مع الجمعية وفي مقدمتهم بنك الإمارات دبي الوطني، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث قدم البنك رعاية حصرية لخيمة هور العنز، التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتسع لـ 5,500 صائم. وتتماشى هذه الرعاية مع التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ومساهمة منه في مواسم الخير الإنسانية والمجتمعية.

وأدى هذا الإقبال من الرعاة والشركاء إلى تحديث أهداف المشروع، حيث نجحت الجمعية حتى يوم 25 من رمضان الجاري في توزيع 1,436,836 وجبة، بمعدل من 56 إلى 59 ألف وجبة يومياً، من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع، منها 12 خيمة رمضانية أقيمت 8 منها في دبي، بالإضافة إلى خيمتين في عجمان وخيمتين في رأس الخيمة، و88 نقطة توزيع، منها 66 نقطة في دبي، و8 في عجمان، و6 في رأس الخيمة، و5 في الشارقة، و4 في الفجيرة، وواحدة في أم القيوين.