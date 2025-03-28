مبادراتنا التطوعية تحدث فرقاً مهماً في شهر رمضان المبارك

تحرص مجموعة تدوير على خدمة المجتمع، وتعزيز وعيه بالكثير من القضايا التي تعود بالنفع عليه وعلى البيئة التي يعيش بها أفراد هذا المجتمع. ومن منطلق هذا الحرص والالتزام الذي تسلط المجموعة الضوء عليه خلال هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، تعاونت مجموعة تدوير من خلال فريق عملها في إدارة المشاركة المجتمعية مع «نعمة»- المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء.

وذلك من خلال تجهيز فائض الطعام، لإعادة استخدامه مرة أخرى، وتعبئته في صناديق الإفطار العائلية، ومن ثم توزيعه على العائلات المتعففة.

ومن خلال هذه المبادرة المجتمعية، قمنا بتوزيع صناديق الإفطار العائلية هذه على أكثر من 5,000 أسرة في جميع أنحاء أبوظبي والعين والظفرة والشارقة.

من جهة أخرى، تعاونت مجموعة تدوير أيضاً مع الهلال الأحمر الإماراتي في مشروع الإفطار، من خلال دعوة أفراد المجتمع للتطوع في توزيع وجبات الإفطار على المحتاجين، والمساهمة في تعزيز التزامنا المشترك بالكرم والاستدامة.

اغتنم عدد كبير من الشباب هذه الفرصة الرائعة للتطوع، وشاركوا في رد الجميل للمجتمع، وأحدثوا فرقاً كبيراً ومهماً في حياة الكثير من الأسر والعائلات المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

وقد وجد أحد أفراد أسرة مجموعة تدوير عند تقاطع حركة المرور، أمام مزيد مول في منطقة المصفح بأبوظبي، حيث ساعد المتطوعين في توزيع وجبات الإفطار على أصحاب وسائقي المركبات في ذلك الموقع، ممن اضطرهم العمل إلى التأخر عن الوصول إلى منازلهم لتحضير طعام الإفطار، بعد يوم طويل من العمل المرهق وهم صائمون.