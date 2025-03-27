«بيت الخير» تسعد 4750 أسرة مواطنة بزكاة الفطر

أعلنت «بيت الخير» أنها شرعت مع بداية الأسبوع بتوزيع زكاة الفطر على الأسر والفئات المستفيدة من حملة «حَقٌّ مَّعْلُومٌ» التي رصدت مليوني درهم لإسعاد ما يزيد على 4750 أسرة مواطنة محدودة الدخل مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية عبر أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا، وتتضمن زكاة الفطر لهذا العام مبالغ نقدية مجزية، إضافة إلى توزيع 25 ألف كيس أرز من النوع الجيد، وزن الكيس 10 كيلوغرامات.

ويأتي مشروع زكاة الفطر ضمن المشاريع التي تنفذها حملة «بيت الخير» الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُومٌ» والتي تنتهي مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن يفوق إنفاقها 65 مليون درهم، وتوزع 1,7 مليون وجبة إفطار، ضمن مسيرتها الطموحة لتعزيز روح التكافل والتراحم وزيادة النمو الإنساني في مجتمع الإمارات، وسيبقى باب التبرع مفتوحاً لمن يود التبرع بزكاة الفطر حتى آخر يوم من الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية وتطبيقها الذكي ومواقعها الخارجية، حيث تتوفر كوبونات زكاة الفطر بقيمة 25 درهماً للفرد الواحد، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم (1199).