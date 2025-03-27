لترسيخ قيم التلاحم والتكافل.. «المالية»تنظم 4 مبادرات إنسانية ومجتمعية

نظمت وزارة المالية 4 مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وانسجاماً مع مرتكزات «عام المجتمع 2025» الذي يرسّخ قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ويعزز من الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بجودة حياتهم. وتشمل المبادرات، «المير الرمضاني للأسر المتعففة»، و«دعم الحالات الإنسانية»، و«من خير زايد»، و«عيديتكم علينا».

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل التي تعد جزءاً أصيلاً من نهج دولة الإمارات.

وأضاف: «تتماشى هذه الجهود مع مرتكزات عام المجتمع 2025، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن وزارة المالية ماضية في إطلاق مبادرات نوعية تحدث أثراً إيجابياً مستداماً، وتسهم في تمكين الفئات المستفيدة وتعزيز جودة حياتها».

وتفصيلاً، نظمت وزارة المالية في ديوانها بأبوظبي، مبادرة «المير الرمضاني للأسر المتعففة»، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعاً من قيادة وموظفي الوزارة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة «دعم الحالات الإنسانية» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي استهدفت تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لحالات مرضية.

وفي إطار احتفاء الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف في 19 رمضان من كل عام، أطلقت وزارة المالية مبادرة «من خير زايد» بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث استهدفت تقديم المساعدات لأكثر من 1500 شخص من الفئات المحتاجة في المجتمع.

واختتمت وزارة المالية مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك بمبادرة «عيديتكم علينا» التي أقيمت في دبي بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم.