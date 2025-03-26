طقس الإمارات غداً .. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها ( 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س )، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17، والمد الثاني عند الساعة 01:06، والجزر الأول عند الساعة 18:19، والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54، والمد الثاني عند الساعة 20:41، والجزر الأول عند الساعة 14:10، والجزر الثاني عند الساعة 02:58.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 90 25

دبي 28 17 90 30

الشارقة 28 17 90 35

عجمان 28 18 90 35

أم القيوين 27 17 85 35

رأس الخيمة 28 17 75 30

الفجيرة 28 20 80 30

العـين 32 15 75 20

ليوا 30 15 70 20

الرويس 27 16 90 35

السلع 27 15 90 25

دلـمـا 25 16 85 30

طنب الكبرى 27 17 80 40

طنب الصغرى 27 17 80 40

أبو موسى 27 17 75 40