145 من القيادات الإعلامية والمواهب في تدريب على مهارات المستقبل

أعلنت أكاديمية IMI للإعلام، عن تمكنها من تدريب أكثر من 145 من القيادات الإعلامية والمواهب الناشئة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات والمنطقة، على مهارات المستقبل، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

يأتي ذلك تأكيداً على التزام الأكاديمية بتعزيز الكفاءات القيادية في قطاع الإعلام، من خلال تزويد المشاركين بأحدث المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي وقيادة الابتكار في بيئة إعلامية تتطور بوتيرة متسارعة وتعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

ونجحت الأكاديمية في أقل من ستة أشهر في تأهيل أكثر من 50 من القيادات والتنفيذيين عبر برامج تدريبية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات، مستهدفة نخبة من المؤسسات المرموقة، بما في ذلك «مجلس الإمارات للإعلام» و«مؤسسة عبدالله الغرير»، وشركة «فودافون مصر»، إلى جانب العديد من الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص.

في حين شهدت «برامج القيادات الشابة»، التي نظمتها الأكاديمية خلال الفترة ذاتها، تخريج 95 من المواهب الناشئة، بينهم متدربون من «مؤسسة عبدالله الغرير»، ضمن ثلاث دفعات، وطلاب من «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، في تجسيد واضح لالتزام الأكاديمية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الإعلامية.

وقال فيصل بن حريز، رئيس أكاديمية IMI للإعلام، إن المشهد الإعلامي يشهد تحولاً غير مسبوق بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجعل تأهيل قادة المستقبل ضرورة حتمية تتجاوز التكيف مع التغيرات إلى امتلاك أدوات الابتكار والتأثير.

مؤكداً حرص الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتطورة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تمزج بين التطبيق العملي والتكنولوجيا الحديثة والتوجيه المتخصص من قبل نخبة من الخبراء، لضمان تأهيل جيل إعلامي جديد قادر على مواكبة متغيرات الصناعة بمرونة وكفاءة عالية.

وسلّط الضوء على النموذج التدريبي المستقبلي الذي تعتمده الأكاديمية، والذي يجمع بين التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعليم متعدد اللغات، بالإضافة إلى آليات لتسريع تطوير المهارات المهنية، تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين.

وأضاف أن الدورات التدريبية تشمل مجالات رئيسية مثل الاتصال الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، ورواية القصص الرقمية، والإنتاج الإعلامي المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضع المشاركين في طليعة الابتكار الإعلامي.

وأكد أنه لا يمكن استشراف مستقبل الإعلام دون تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، فخريجونا لا يملكون الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات اليوم فحسب، بل هم أيضاً رواد التحولات الكبرى التي ستعيد تشكيل الصناعة مستقبلاً.