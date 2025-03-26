مجلس الفجيرة للشباب ينظم مبادرة إفطار القيم الإماراتية

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم مجلس الفجيرة للشباب، مبادرة إفطار القيم الإماراتية، في قلعة الفجيرة، ضمن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي، والتي تتماشى مع إعلان 2025 ليكون عام المجتمع.

حضر المبادرة خالد النعيمي مدير الهيئة الاتحادية للشباب، ومحمد الملا عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، ومنى المطيري مديرة كليات التقنية العليا بالفجيرة، ويوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، وعدد من الحضور من جنسيات مختلفة.

وتعكس المبادرة روح التلاحم المجتمعي من خلال فتح قنوات الحوار وتعزيز الروابط والاجتماع على قيم الوحدة والاحترام والتعايش المتصلة في الهوية الإماراتية، وتعتبر المبادرة لكل بيت أو مجلس إماراتي استضافة إفطار القيم في شهر رمضان المبارك، وتمنح كل مقيم فرصة معايشة التجربة الرمضانية الإماراتية.