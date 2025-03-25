منصور بن زايد يستقبل المواطنين في برزة قصر سموه بأبوظبي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، خلال “البرزة” التي أقيمت في قصر سموه بأبوظبي.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سمو الشيخ منصور بن زايد على تعزيز أواصر التلاحم المجتمعي، عبر التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى تطلعاتهم، بما يسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن وأبنائه.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسّد نهج القيادة الأصيلة في التواصل المستمر مع أبناء المجتمع، والحرص على تلبية احتياجاتهم.

حضر اللقاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع من المواطنين.