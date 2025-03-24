«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم إفطاراً لأصحاب الهمم

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم مؤخراً إفطاراً جماعياً لأصحاب الهمم وأسرهم بمقر النادي، تحت شعار «تعالوا نفطر»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الموافق 21 مارس من كل عام.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن دبي أصبحت نموذجاً ملهماً لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم وإشراكهم في المجتمع، وأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تولي اهتماماً خاصاً بهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في رعايتهم وتقديم خدمات تخصصية تضمن سعادتهم.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على جهود المؤسسة في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، مبيناً أن مبادرة «تعالوا نفطر» ترسخ القيم البناءة وروح العطاء والترابط الاجتماعي، والتي أدخلت السعادة والبهجة والفرح في نفوس أصحاب الهمم».

وقال: «إن تزامن المبادرة مع عام المجتمع 2025 يجسد تقوية الروابط في بيئات شاملة تزدهر فيها روح المبادرات، وتترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية، خصوصاً أن قيادتنا الرشيدة تمثل مصدر إلهام للجميع».

وأضاف: «إن هذا التواصل من المؤسسات المختلفة الراعية والداعمة والمساندة، يمثل السند لمجلس إدارة النادي الذي يعمل على توفير عوامل التميز لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق طموحاتهم في جميع المجالات وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة».

وتابع: «نستلهم من أصحاب الهمم عزيمة الإرادة في تحقيق ما نصبو إليه جميعاً على الصعد كافة».

وعبر عبدالله القريشي، رئيس فريق أصحاب الهمم بإسعاف دبي عن سعادته بنجاح الأمسية قياساً بتفاعل المدعوين وأسرهم مع الفعاليات المصاحبة للإفطار، مؤكداً أن مبادرة «تعالوا نفطر» أصبحت عادة سنوية تحرص المؤسسة على تنفيذها.