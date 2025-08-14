Al Bayan
الإمارات

«نحن ممتنون» مبادرة لدعم العمال في العين

وام

العين
المبادرة تضمنت توزيع حقائب ومستلزمات للعمال
نفذ مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجموعة تدوير، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في حديقة الطوية. وتضمنت المبادرة توزيع حقائب ومستلزمات للعمال تسهم في تخفيف أجواء العمل الحارة خلال فصل الصيف.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، أن المركز نفذ مبادرة «نحن ممتنون» لفئة العمال التي تهدف إلى دعم هذه الفئة، وإدخال السرور على قلوبهم، وكذلك ترسيخ قيم الإنسانية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال، الذين عبروا عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية.