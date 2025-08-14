«الاتصال الحكومي» يقدم ورشاً في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي للطلبة

يقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، برنامج الاتصال لطلبة الإعلام والاتصال.

وذلك ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ14 من المنتدى، ويطرح البرنامج أربع ورش تفاعلية وتطبيقية في مسرح المجاز بالإمارة خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر.

ويعد برنامج الاتصال من أبرز الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر، حيث يوفر بيئة تعليمية تفاعلية متكاملة تمكن المشاركين من صقل مهاراتهم في صناعة المحتوى الرقمي، والتغطية الإعلامية الاحترافية للفعاليات، وتحليل الأداء عبر المنصات الرقمية،.

وسرد القصص الحكومية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية. ويستقطب البرنامج طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يعتمد على منهجية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي الذي يقدمه عدد من أعضاء اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي، فضلاً عن كونهم أساتذة في الجامعات، وينخرط أيضاً في تقديم الجانب التطبيقي المهني مدربون متخصصون من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من واقع تجربتهم المهنية.