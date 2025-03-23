حسين الجسمي ينعى شقيقه حسن برسالة مؤثرة

نعى المطرب الشهير حسين الجسمي، شقيقه حسن جمعة الجسمي برسالة مؤثرة.

وقال حسين الجسمي على حسابه في منصة "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف، "موعد صلاة الجنازة: بإذن الله بعد صلاة الفجر اليوم "الأحد" في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان."

واختتم حسين الجسمي قائلاً: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويثبّته عند السؤال، وينقّيه من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس".