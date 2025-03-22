الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة





توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار.

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة – انخفاض في درجات الحرارة غرباً .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل الضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً نهاراًمع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الغرب والجزر – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناُ نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً نهاراً- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.