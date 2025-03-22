حاكما الفجيرة ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين برمضان

الفجيرة، رأس الخيمة، أبوظبي- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ووفداً من مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وجموع المهنئين بشهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

مسؤولون

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.