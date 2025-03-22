سالم بن سلطان يحضر الإفطار السنوي لـ«قطارات الاتحاد» في رأس الخيمة

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً في المنطقة والعالم في إقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية المتكاملة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامته شركة قطارات الاتحاد في قاعة السعادة للأفراح برأس الخيمة بحضور عدد من أعيان القبائل وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين المدعوين.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أن شبكة قطارات الاتحاد في الإمارات تعد إحدى أهم المشاريع الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومفصلاً مهماً من مفاصل البنية التحتية للدولة، وداعماً لرؤية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجسد رؤية المستقبل في مجال النقل والبنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاع اللوجستي بما ينسجم مع المكانة الريادية للدولة في شتى المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي.