«الشؤون الإسلامية» تنجز زراعة 6000 شتلة في المساجد

أنجزت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، زراعة أكثر من 6000 شتلة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «نزرع مسايدنا» في نحو 123 مسجداً في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وذلك انسجاماً مع مبادرة «ازرع الإمارات»، وتعزيز البيئة المحلية ودعم التنوع الحيوي من خلال زراعة الأشجار في محيط المساجد.

ويأتي ذلك من جملة 10 آلاف شجرة تبرع بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لمبادرة «نزرع مسايدنا» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لزراعة الأشجار حول المساجد.

وذكرت الهيئة أنه تم زراعة 6061 شتلة من أشجار الغاف والسدر في 123 مسجداً موزعة على أبوظبي، والعين، والظفرة، حيث تم زراعة 2303 شتلات في أبوظبي تضم 1200 شتلة غاف و1103 شتلات سدر في 37 مسجداً، و2225 شتلة في العين 1098 شتلة غاف و1127 شتلة سدر في 30 مسجداً، و1533 شتلة في الظفرة 815 شتلة غاف و718 شتلة سدر في 56 مسجداً.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة ستغطي بقية المساجد في الإمارات، حيث تتم عملية زراعة الأشجار في المساجد، وفق الخطة التي أعدتها الهيئة حتى اكتمال العدد المستهدف من خلال المتابعة المتواصلة والوقوف على سير العمل بوتيرة متواصلة لإنجاز المشروع، مبينة سعيها من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق بيئة مستدامة ومزدهرة.