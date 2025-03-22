«أقدر» ينظم فعالية غرس زايد بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية

نظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، ملتقى غرس زايد (2025) بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية وبرعاية صندوق الوطن ضمن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني المناسبة التي تجدد فيها الإمارات التزامها برسالة ونهج القائد المؤسس في العطاء والعمل الإنساني وسعادة البشرية.

وتضمن الملتقى كلمات وعرضاً قصصياً عن عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعروضاً مرئية حول مسيرته الخالدة.

وجرى تكريم الشخصيات التي جسدت قيم زايد الخير، وتركت بصمةً مضيئةً في مسيرة العطاء، حيث كرمهم اللواء سالم علي الشامسي، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، تقديراً لمسيرتهم الحافلة بالعطاء ونشر قيم التسامح، مستلهمين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشمل التكريم، الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعلي بن سالم الكعبي، ومسلم بن حم العامري، والمغفور لها حمدة تريم، وفرج بن حمودة، ومؤسسة عبدالجليل الفهيم، وياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية.