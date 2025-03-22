«مختبر الأثر» يناقش الفرص في منظومة المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص

استضاف «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مختبر الأثر»، وهو عبارة عن خدمة تسهم في جمع أهم القادة المؤثرين من القطاعين الحكومي والخاص والقطاعات الأخرى، لبحث الفرص والممكنات المتاحة في منظومة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

وأقيم هذا الحدث الحيوي في مسرعات دبي للمستقبل، موفراً منصة تفاعلية لصياغة استراتيجيات فعالة، تُسهم في دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في مشهد الأعمال بالدولة. وتخلل «مختبر الأثر» كلمات رئيسة لشخصيات البارزة من بينها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وساره شو المدير التنفيذي للصندوق.

وأكّد معالي عبدالله بن طوق في كلمته، على التزام الدولة بنشر ثقافة ومبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية الوطنية، مشيراً معاليه إلى دور الممارسات التجارية المسؤولة، وأهميتها الاستراتيجية في ضمان مرونة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات الجهود الوطنية والعالمية لتعزيز المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تحرص على تحفيز القطاع الخاص وقادة الأعمال، لتقديم إسهامات فاعلة في هذا المجال، لتعزيز حماية الصناعات كافة، ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة للدولة».

وشكّل «مختبر الأثر» ملتقى استراتيجياً لتطوير إطار متكامل، يحتضن الممكنات المعنية بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة لدى الشركات الخاصة بالدولة، بهدف تشجيعها على تبنّي أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة. كما ركّزت المناقشات على موضوعات متنوعة، منها إرساء منظومة فعّالة ومتكاملة، تضم العديد من الممكنات والفرص المالية وغير المالية، ووضع معايير مبدئية لتحديد أهلية الشركات للحصول على هذه الإمكانات.