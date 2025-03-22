لطيفة بنت حمدان تكرّم 41 فائزاً بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم

أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بالنقلة النوعية التي تشهدها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، وزيادة عدد المتسابقين من حفظة القرآن الكريم من دورة لأخرى، ما انعكس إيجاباً على تشجيعهم للإقبال على كتاب الله، حفظاً وفهماً وتدبّراً.

وأكدت أن الجائزة تسير وفق النهج المرسوم لها من حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم راعية الحدث.

جاء ذلك خلال تكريمها لـ 41 فائزاً وفائزة في نادي دبي لأصحاب الهمم في ختام النسخة الثالثة عشرة التي شارك فيها 676 متنافساً بحضور عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.

وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي مدير المهرجان الرمضاني. وقد استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيسة الفلاسي رئيسة اللجنة المنظمة التي وجهت الشكر إلى القيادة الرشيدة على تمكين «أصحاب الهمم» والشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها ودعمها للمسابقة كل عام.

ووصفت الفلاسي النسخة الـ 13 بأنها الأكبر، والتي شارك فيها 676 متسابقاً ومتسابقة، والذين شرفهم الله بحفظ كلامه، حيث ظلت المسابقة شعلة من نور وقبساً من ضياء.

أعقب ذلك مشاهدة فيديو توثيقي للمسابقة في نسخها المختلفة ثم قدم أعضاء نادي لأصحاب الهمم أوبريت «التومينة» الذي جسد المراسم التقليدية التي كانت تقام في الاحتفال بختم القرآن ومن ثم تكريم الفائزين الذي شمل أجمل صوت بنين وفاز به عبد الله محمد.

وأجمل صوت بنات وحصلت على لقبه رحمة عاصم متولي، بينما فاز راشد علي سالم بجائزة أصغر متسابق، وموزة محمد علي مجداد الشحي بجائزة أصغر متسابقة. وحصل عبدالرحمن بن خالد بن إبراهيم من المملكة العربية السعودية على جائزة مسابقة «نصف القرآن».

وقام ثاني جمعة بالرقاد ورئيسة الفلاسي بتقديم تذكار المسابقة هدية إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي شهدت في الختام جانباً من فعاليات المهرجان الرمضاني.