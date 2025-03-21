«رواد الصغار» يحتفي بيوم الطفل الإماراتي تحت شعار «مستقبل مستدام»



استضافت أبوظبي المهرجان الأول «رواد الصغار» تحت شعار «مستقبل مستدام» بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، شارك فيه 25 من رواد الأعمال الصغار الحاصلين على رخصة «رواد المستقبل» من دائرة التنمية الاقتصادية، ليكون منصة مميزة لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الأطفال وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وشهد المهرجان مشاركة فعالة من الأسر المنتجة ومختلف شرائح المجتمع، حيث عكس تطلعات الأطفال الإماراتيين نحو تحقيق الاستقلالية والاستدامة في مشاريعهم المستقبلية، فيما وفر الحدث للأطفال فرصة لعرض مشاريعهم المبدعة وبيعها، مما عزز من ثقتهم بأنفسهم وألهمهم نحو المزيد من الإبداع.

ونيابة عن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، افتتحت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، المهرجان الذي استضافته القناة – أبو ظبي بحضور عدد من الشخصيات البارزة إلى جانب الأطفال المشاركين.

وأعرب المنظمون عن امتنانهم العميق للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعاونهم المثمر، وللدور البارز لدائرة التنمية الاقتصادية في تسهيل حصول الأطفال على رخصة «رواد المستقبل».