«دي بي ورلد الخيرية» تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بمبادرات مجتمعية

احتفت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية؛ الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، بيوم زايد للعمل الإنساني، إحياء لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لا تزال رؤيته في العمل الخيري والرعاية الاجتماعية تُلهم الجهود الإنسانية في الإمارات والعالم.

وبهذه المناسبة، شارك سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في مبادرات رئيسية، مؤكداً التزام المجموعة بالمسؤولية الاجتماعية.

وشملت زيارته مواقع توزيع وجبات الإفطار الرمضانية، ونقاط توزيع الإمدادات الغذائية، والتفاعل مع المتطوعين والعمال، حيث شارك أفراد المجتمع في تناول الإفطار في الخيمة الرمضانية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وكبار الشخصيات.

وقال سلطان بن سليم: «يشرفنا أن نحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني من خلال مبادرات تعكس قيم دولة الإمارات في التعاضد والكرم، وتتماشى هذه الجهود مع إعلان الدولة تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، مما يعزز مسؤوليتنا المشتركة لدعم المحتاجين».

وأطلقت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، بالتعاون مع شركائها المجتمعيين - بما في ذلك مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجافزا، وموانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات للطعام، ويوروليف، وILT، ومؤسسة نور دبي - سلسلة من المبادرات المؤثرة التي تهدف إلى دعم المجتمعات الهشة من خلال برامج الغذاء والصحة.

وتشمل المبادرات الإنسانية: الدعم بالمواد الغذائية الأساسية «المير الرمضاني» بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، وتوزيع أكثر من 1000 صندوق تموين غذائي في ميناء الحمرية وميناء المرفأ، استفاد منها البحارة والعمال، كما سهلت بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، إجراء فحوصات نظر مجانية لعمال جافزا، وتوزيع وجبات إفطار.

حيث تقدم المؤسسة 12,000 وجبة إفطار يومياً لعمال جافزا. وقال ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية: «تُجسّد هذه المبادرات قيم يوم زايد للعمل الإنساني، وتُخلّد إرث الشيخ زايد العريق في العمل الخيري ولا تزال رؤيته تُلهم رسالة مؤسستنا في تعزيز الروابط المجتمعية ومساعدة الفئات المُحتاجة».