«الهلال» ينظم الإفطار الجماعي السنوي لأصحاب الهمم والأسر المتعففة

نظّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، فعالية الملتقى السنوي للإفطار الجماعي احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني والتي جمعت أصحاب الهمم، والأسر المتعففة، والأيتام، وكبار المحسنين والشركاء الداعمين.

تضمن الملتقى - الذي حضره الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة ــ أنشطة ترفيهية ومسابقات للأطفال، أضفت أجواءً من الفرح والبهجة، وعززت الطابع الأسري للفعالية.

أتاح الحدث الفرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهلال الأحمر الإماراتي والجهات الداعمة، دعماً لجهوده الرامية إلى توسيع نطاق برامجه الإنسانية وترسيخ دوره الريادي في العمل الخيري.