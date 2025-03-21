«تراحم» تتكفل بعلاج 8 مرضى بـ 1.250 مليون درهم

احتفالاً بيوم زايد للعمل الإنساني، بادرت مؤسسة تراحم الخيرية بتحمل نفقات علاج 8 مرضى بتكلفة 1.250 مليون درهم استلهاماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد نموذجاً فريداً في العطاء والعمل الإنساني.

وأعلنت المؤسسة عن تقديم خدمات جراحية وعلاجية وطبية للحالات المذكورة، ومن بينها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات خضع لـ20 عملية جراحية، ولا يزال بحاجة إلى عملية جراحية أخرى تكلفتها تفوق 700 ألف درهم أملاً في تحسن حالته الصحية.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، إن هذه المبادرة تأتي حرصاً من المؤسسة على إحياء هذه الذكرى العطرة التي تخلد ذكرى مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها ورمز الإنسانية والعطاء والمحبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتزازاً بما حققته الإمارات في مجال العمل الإنساني.