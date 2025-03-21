10,000 وجبة في يوم زايد للعمل الإنساني

تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني واحتفاءً بعام المجتمع، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مبادرة تطوعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز القيم الإنسانية والتطوعية، تخليداً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيراً على خطى القيادة الرشيدة في دعم العمل الخيري والتطوعي.

285 متطوعاً

وشهدت المبادرة مشاركة 9 جهات حكومية وخاصة، وأكثر من 285 متطوعاً أسهموا في تقديم 900 ساعة تطوعية، ما أثمر عن توزيع أكثر من 10,000 وجبة دعماً للفئات المحتاجة، في تجسيد واضح لروح التعاون والتكافل المجتمعي.

وفي هذا السياق، قال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: «إن إطلاق هذه المبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني وعام المجتمع يعكس التزام الدائرة بمواصلة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني».

وأضاف ضاحي إن مشاركة الجهات والمؤسسات والمتطوعين في هذه المبادرة هي دليل واضح على روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها أفراد المجتمع، كما أنها تعزز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في استدامة العمل الخيري، تحقيقاً لرؤية دبي ودولة الإمارات في الريادة الإنسانية إقليمياً وعالمياً.

العمل التطوعي

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم العطاء، انسجاماً مع توجهات الدولة في دعم الجهود الإنسانية والمجتمعية التي تعزز من تلاحم المجتمع وتكافله.