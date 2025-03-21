حاكم عجمان وولي عهده يعزيان في وفاة مبارك الغفلي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور له مبارك محمد بن مبارك بن محمد الغفلي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس حمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.