62 ألف زائر لجامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة خلال النصف الأول من رمضان

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 62.443 ضيفاً من بينهم 58.705 مصلين و677 زائراً، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 3.061 مستخدماً.

ويعد «جامع الشيخ زايد الكبير» في إمارة الفجيرة، أيقونة معمارية فريدة، تهدف لإبراز الثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات وهو مقصد زوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم يقدم لهم تجارب ثرية، يعكس من خلالها رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في التسامح والتعايش والسلام.

والتي تجسد رؤية الـوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايـد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتترجم رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، بأن يكون الجامع نموذجاً للعمارة الإسلامية، ورمزاً للقيم الأصيلة التي جبل عليها مجتمع دولة الإمارات.

واستكمل الجامع جاهزيته لاستقبال جموع المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ويؤم صلاة التهجد الإمام يحيى خليل والإمام عبدالله البلوشي والإمام عبدالله السعدي مع بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح عبر تلفزيون الفجيرة.

ولضمان انسيابية دخول ضيوف الجامع وسلامتهم، تتضافر جهود الموظفين والمتطوعين لتقديم الخدمات اللازمة للمصلين، بدءاً من الإجابة عن استفساراتهم الهاتفية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستقبالهم من المواقف إلى قاعات الصلاة، وذلك بجهود متكاملة على مدار الساعة، وبصورة تجسد روح العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.