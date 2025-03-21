عبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك يشهدان فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني»

نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، فعالية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وتحت إشراف ديوان الرئاسة.

أُقيمت الفعالية في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي تحت شعار «المجتمع في فكر زايد» بهدف تخليد القيم المجتمعية والإنسانية المستلهمة من مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد، وتعزيزها في نفوس أفراد المجتمع وتجسيدها على امتداد الأجيال.

كما حضر الفعالية معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.

والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين في الهيئة، وجمهور كبير، والعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في شهر رمضان المبارك.

أفتتحت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ عبدالله البلوشي، تلتها كلمة الشيخ عبدالله بن بيّه، الذي أكّد أن هذا اللقاء السنوي أصبح سُنّة حميدة نستحضر فيها صفات الشيخ زايد والتذكير بها لتكون نموذجاً للأجيال الحالية والمقبلة، فخصاله تستحق الإشادة والبحث والدراسة، فقد انتهج نهجاً حكيماً يستند إلى سياسة رشيدة وهمّة عالية وعزيمة راسخة، مُنطلقاً من محدّدات قيمية مجتمعية أصيلة نابعة من الكرم والعطاء والبذل والعفو والتسامح والانفتاح والتعايش والحكمة.

وألقى معالي زكي أنور نسيبة مداخلة بعنوان «المجتمع والتعليم في فكر الشيخ زايد» متحدثاً عن جهود الشيخ زايد ومبادراته الرائدة التي جعلت من التعليم والثقافة أداة للتقارب بين الشعوب وتعزيز السلام الإنساني. وأكَّد الدكتور مغير خميس الخييلي في مداخلة عن «النموذج الإماراتي في تنمية المجتمع»، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية تجسد إرث زايد، وتعكس القيم التي غرسها في أبناء الوطن. وتحدث الدكتور محمد حسين المحرصاوي في مداخلته عن منهج قيم المحبة والتسامح في المجتمع. تضمنت الفعالية فقرة أحفاد زايد، التي شهدت مجاراة شعرية.