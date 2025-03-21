2500 عملية قسطرة بمستشفى القاسمي 2024

حقق مركز القلب في مستشفى القاسمي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازات طبية بارزة خلال عام 2024، حيث تجاوز عدد عمليات القسطرة القلبية في المركز 2500 عملية، تنوعت بين التشخيصية والعلاجية، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب المفتوح 160 عملية، وشكّل المواطنون 25 % من إجمالي الحالات.

ولفتت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تصريحات لـ«البيان»، أنه في مجال التدخلات القلبية المتقدمة، نجح المركز في تركيب 112 بطارية وصاعق ومنظم للبطينين.

إضافة إلى إجراء 50 عملية لزراعة بطاريات لاسلكية في عام 2024، ليصل إجمالي عدد هذا النوع من العمليات إلى 250 حالة، ما يعزز ريادة مستشفى القاسمي في هذا المجال.

وأما في إطار التحديثات التقنية، فقد أدخل المركز تقنيات مبتكرة مثل علاج ارتفاع ضغط الدم بالموجات الصوتية ومن الإنجازات مؤخراً استخدام الدعامات القابلة للذوبان لتصلبات الشرايين أسفل الركبة، وزراعة بطاريات ثنائية للبطين والأذين لأول مرة على مستوى المنطقة، الأمر الذي يؤكد التزام المركز بتقديم أحدث العلاجات الطبية.

وأشارت المؤسسة إلى أن العام الماضي شهد زراعة 21 صماماً أورطياً، وإجراء 78 عملية كي لعلاج اضطرابات ضربات القلب والرجفان الأذيني، كما ساهم الفريق الطبي في المركز في إنقاذ حياة العديد من المرضى عن طريق إجراء 605 عمليات قسطرة لعلاج الجلطات القلبية الحادة، وهو رقم يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في تقديم الرعاية القلبية المتقدمة.

ونوهت المؤسسة إلى أن المركز اعتمد تقنيات جراحية متطورة، شملت إجراء عمليات القلب المفتوح عبر فتحات صغيرة في الصدر، وهي تقنية حديثة تقلل من المخاطر وتسرّع تعافي المرضى.

كما أجرى أكثر من 20 عملية لاستبدال ورأب صمامات القلب وعلاج التشوهات الخلقية، بالإضافة إلى إجراء 69 عملية قسطرة دماغية لعلاج السكتات الدماغية الحادة والنزيف الدماغي.

والتي بدأ العمل بها في المركز حديثاً. وأكدت المؤسسة أن المركز استقبل خلال العام الماضي 17 ألف مراجع في العيادات الخارجية ومختبر القلب، كما نظّم 21 ورشة تدريبية، واستضاف خبراء عالميين ضمن برنامج الأطباء الزائرين، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الطبية وتطوير الكفاءات المحلية.

كما قام ببث العديد من العمليات الجراحية بشكل مباشر خلال مؤتمرات طبية محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب تنظيم العديد من المؤتمرات وتدريب الأطباء من مختلف أنحاء العالم على التقنيات الحديثة، ونشر أوراق بحثية هامة في إصدارات ومجلات عالمية، ما يعزز مكانته كأحد أهم المراكز القلبية المتخصصة في المنطقة.

وأكد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الإنجازات تعكس التزام المؤسسة بتطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتميز الطبي، كما تؤكد كفاءة كوادر المؤسسة والالتزام بتقديم رعاية صحية متقدمة.