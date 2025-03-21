أبناء المرحوم حمد بن سهيل الخييلي يتبرعون بـ9.5 ملايين درهم للهيئات الخيرية بالدولة

تبرع أبناء المرحوم حمد بن سهيل الخييلي بـ 9.5 ملايين درهم لدعم الهيئات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك خلال احتفالية مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني بمقر المركز بمنطقة زاخر في مدينة العين بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

حضر الاحتفالية خليفة حمد سهيل الخييلي، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، وجابر حمد سهيل الخييلي الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، وعدد من مسؤولي الجهات الإنسانية والخيرية.

وتوزعت التبرعات بواقع ثلاثة ملايين درهم لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي، وثلاثة ملايين درهم لصندوق الزكاة، ومليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومليون ونصف المليون درهم لصندوق الفرج، ومليون درهم لصندوق زكاة آل بو الخيل، في حين تضمن الحفل تكريم 50 يتيماً من براعم الهلال الأحمر الإماراتي في العين.

وقال خليفة بن حمد سهيل الخييلي، إن دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة للمواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم وتحسين جودة الحياة تمثل نهجاً راسخاً واستمراراً لمسيرة الخير التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما فيه خير الوطن والمواطن وكافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة.